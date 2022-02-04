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Крымские школьники пытались задушить 13-летнюю девочку

Илья Ашуров

Происшествия
Крымские школьники пытались задушить 13-летнюю девочку
Фото: СК РФ

В Крыму двое подростков пытались задушить девочку на заднем дворе школы. Один из них стал фигурантом уголовного дела. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 февраля на территории одной из школ Бахчисарайского района. Двое школьников «на почве личных неприязненных отношений» напали на маленькую девочку на заднем дворе учебного заведения. Они начали душить свою жертву, но когда та потеряла сознание — подростки испугались и убежали.

В отношении одного из нападавших, 16-летнего школьника, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В прокуратуре по республике уточнили, что потерпевшей 13 лет. Все трое участников эпизода учатся в одной школе.

— По предварительной информации, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли, — отметили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося организована прокурорская проверка, а дело поставлено на контроль.

Днем ранее в Подмосковье прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директрисы местной школы, из-за халатности которой пострадал 10-летний мальчик.

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