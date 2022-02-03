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Директор подмосковной школы предстанет перед судом по делу о травмировании ребенка

Илья Ашуров

Происшествия
Директор подмосковной школы предстанет перед судом по делу о травмировании ребенка
Фото: Pixabay / Sang Hyun Cho
Россия, Московская область, Солнечногорск Карта всех событий

В Подмосковье прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директрисы местной школы, из-за халатности которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Речь идет об инциденте, который произошел 2 сентября 2021 года на территории МБОУ Алабушевской средней общеобразовательной школы. Тогда ученик играл на спортивной площадке и ударился о выступ поврежденного металлического ограждения. Мальчика доставили в больницу, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

В ходе следствия выяснилось, что директриса знала о поврежденном ограждении и об опасности, которую оно несет школьникам. Однако женщина не предприняла никаких мер по недопуску детей на опасную спортивную площадку.

В отношении руководителя школы возбудили уголовно дело по статье «Халатность».

— Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу, — заключила Григорьева.

До этого сообщалось о задержании замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. По версии следствия, Сычев получил взятку в размере 1,5 миллиона рублей от руководителя частной компании. В обмен на это он обещал обеспечить свое покровительство.

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