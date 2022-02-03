Директор подмосковной школы предстанет перед судом по делу о травмировании ребенка
В Подмосковье прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директрисы местной школы, из-за халатности которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.
Речь идет об инциденте, который произошел 2 сентября 2021 года на территории МБОУ Алабушевской средней общеобразовательной школы. Тогда ученик играл на спортивной площадке и ударился о выступ поврежденного металлического ограждения. Мальчика доставили в больницу, его здоровью был нанесен тяжкий вред.
В ходе следствия выяснилось, что директриса знала о поврежденном ограждении и об опасности, которую оно несет школьникам. Однако женщина не предприняла никаких мер по недопуску детей на опасную спортивную площадку.
В отношении руководителя школы возбудили уголовно дело по статье «Халатность».
— Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу, — заключила Григорьева.
До этого сообщалось о задержании замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. По версии следствия, Сычев получил взятку в размере 1,5 миллиона рублей от руководителя частной компании. В обмен на это он обещал обеспечить свое покровительство.