Замминистра строительства Омской области Владимира Сычева задержали по подозрению в коррупции

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В Омской области правоохранители задержали замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычева. Его подозревают в коррупции. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии, следствия Сычев получил взятку в размере 1,5 миллиона рублей от руководителя частной компании. В обмен на это он обещал обеспечить свое покровительство.

В отношении замминистра следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время он находится под стражей.

Взяткодатель также задержан. В отношении него также возбудили уголовное дело.

В прошлом месяце суд отправил в СИЗО до 18 марта заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей.

В декабре 2021 года суд в Подмосковье признал виновным в получении взятки чиновника Роспотребнадзора Эльдара Саматова. Приговор вступил в законную силу в конце января, мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. При этом коррупционные дела в отношении сотрудников этого ведомства в последнее время не редкость. О том, как чиновники Роспотребнадзора вымогали деньги у предпринимателей, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».