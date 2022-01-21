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Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве на 500 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве на 500 миллионов рублей
Фото: mintrans.gov.ru

Хорошевский районный суд отправил в СИЗО до 18 марта заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Хорошевским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Токарева В. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере» — прим. «ВМ»), сроком на один месяц и 27 суток, то есть до 18.03.2022, — заключил собеседник «ВМ».

Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве на 500 миллионов рублей Фото: Пресс-секретарь Хорошевского районного суда

До этого сообщалось, что Токарев мог принимать участие в заключении фиктивных договоров с целью вывода средств со счетов подконтрольной ему компании.

Дело замглавы Минтранса Токарева

О задержании замглавы Минтранса стало известно 19 января. В этот же день в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски. Сначала в СМИ появилась информация о том, что Токарев проходит подозреваемым по уголовному делу. Однако позже ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

21 января ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют заместителю главы Министерства транспорта России Владимиру Токареву и соучастникам, оценили в полмиллиарда рублей.

Подробнее о деле замглавы Минтранса РФ читайте в специальном материале «ВМ».

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