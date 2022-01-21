СМИ: Замглавы Минтранса Токарев заключал фиктивные договоры для вывода денег

Фото: Министерство транспорта России

Замглавы Минтранса Владимир Токарев мог принимать участие в заключении фиктивных договоров с целью вывода средств со счетов подконтрольной ему компании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему «Главстройинвеста» со «СпецТрансСтроем», по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае, — рассказал источник РИА Новости.

Уточняется также, что Токарев расходовал средства, которые были выделены на реконструкцию участка железной дороги в Краснодарском крае.

О задержании замглавы Минтранса стало известно 19 января. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Токарев проходит подозреваемым по уголовному делу.

В этот же день в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски.

21 января ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют заместителю главы Министерства транспорта России Владимиру Токареву и соучастникам, оценили в полмиллиарда рублей.

Владимир Токарев был назначен на пост замминистра транспорта в январе 2021 года. Он имеет ряд ведомственных наград, а также орден Дружбы.