Замминистра транспорта Токарева доставили в отдел полиции

Фото: Министерство транспорта России

Заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО. Об этом стало известно в среду, 19 января.

По данным РЕН ТВ, чиновника доставили сотрудники ФСБ и полиции. С ним проводятся следственные действия, однако в каком статусе находится Токарев, не сообщается.

Владимир Токарев назначен замминистра транспорта в январе 2021 года. Он имеет ряд ведомственных наград, а также орден «Дружбы».

До этого СК раскрыл подробности задержания главврача больницы СИЗО «Матросская тишина». Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий. По данным СК, в период с 2020 по 2021 год начальник филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России получал деньги от следственно-арестованных и осужденных. За это он организовывал медицинские освидетельствования, якобы подтверждавшие у них тяжелые заболевания.

Эти фальсифицированные заключения служили основанием для того, чтобы арестованных освобождали от наказания и содержания под стражей. На данный момент известно о восьми лицах, освобожденных подобным образом.