СК раскрыл подробности задержания главврача больницы СИЗО «Матросская тишина»

Фото: СК РФ

Главному врачу медучреждения следственного изолятора «Матросская тишина», задержанному в Москве по подозрению в получении взятки, предъявили обвинение. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий» — прим. «ВМ»), — пояснила представитель ведомства.

Иванова добавила, что, по данным СК, в период с 2020 по 2021 год начальник филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России получал деньги от следственно-арестованных и осужденных. За это он организовывал медицинские освидетельствования, якобы подтверждавшие у них тяжелые заболевания.

Эти фальсифицированные заключения служили основанием для того, чтобы арестованных освобождали от наказания и содержания под стражей. На данный момент известно о восьми лицах, освобожденных подобным образом.

— Следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

О задержании главного врача медучреждения следственного изолятора «Матросская тишина» стало известно в среду, 19 января.