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Главврача больницы СИЗО «Матросская тишина» задержали по подозрению в получении взятки

Виктория Сикерина

Происшествия
Главврача больницы СИЗО «Матросская тишина» задержали по подозрению в получении взятки
Фото: АГН Москва

Главного врача медучреждения следственного изолятора «Матросская тишина» задержали в столице по подозрению в получении взятки. Об этом стало известно в среду, 19 января.

По данным СМИ, задержанным оказался Александр Кравченко. Источники уточнили, что в настоящий момент он находится в одном из ИВС Москвы.

Остальные подробности инцидента пока неизвестны, передает издание RT.

Похожий инцидент произошел накануне в столице. 14 января в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан.

По версии следствия, Кобан получил в качестве взятки по меньшей мере пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Военному предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере.

До этого в городе арестовали экс-главу службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитана 1-го ранга Вадима Мовчана. Его обвинили в хищении почти 500 миллионов рублей бюджетных средств.

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