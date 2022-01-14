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Генерал-майора ВКС РФ арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

Илья Ашуров

Происшествия
Генерал-майора ВКС РФ арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере
Фото: Сергей Бобылев / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала гарнизонного военного суда.

По версии следствия, Кобан получил в качестве взятки по меньшей мере пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Военному предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере» — прим. «ВМ»).

— По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — приводит слова следователя агентство.

В декабре в Москве арестовали экс-главу службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитана 1-го ранга Вадима Мовчана. Его обвинили в хищении почти 500 миллионов рублей бюджетных средств.

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