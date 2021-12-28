Капитана ВМФ обвинили в хищении почти 500 миллионов рублей

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В Москве арестовали экс-главу службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитана 1-го ранга Вадима Мовчана. Его обвиняют в хищении почти 500 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление 235-го гарнизонного военного суда.

По данным агентства, в отношении Мовчана возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители полагают, что в 2013-2017 годах капитан ВМФ, используя служебное положение и «злоупотребляя доверием должностных лиц Минобороны», заключал контракты с несколькими компаниями, среди которых АО «Союз-М» и ОАО «Завод «Электроприбор». Под прикрытием этих госконтрактов Мовчан похитил из бюджета Минобороны более 497 миллионов рублей.

После того как Мовчан узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело, он встретился в Санкт-Петербурге с чиновником Минобороны, проводившим экспертизу по его делу. Мовчан попросил эксперта подделать результаты экспертизы, чтобы избежать уголовного преследования.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах также сообщает о втором эпизоде в деле капитана ВМФ. В нем фигурирует консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий. Он явился к следователю и заявил, что причастен к хищению средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ. Ущерб от действий Клокоцкого превысил 692 миллиона рублей. В настоящее время Мовчан и Клокоцкий арестованы и находятся под стражей.

Днем ранее в Москве арестовали двух чиновников Ростехнадзор по делу о получении взятки.