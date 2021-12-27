Силовики задержали чиновника Ростехнадзора по подозрению в получении взятки

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В Москве арестовали двух чиновников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по делу о получении взятки. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.

Задержанным оказался замглавы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора Андрей Лавринович, а также главный специалист указанного отдела Кирилл Неволин.

— Суд избрал меру пресечения Лавриновичу и Неволину в виде заключения под стражу. Они обвиняются по двум эпизодам уголовной статьи «Получение взятки группой лиц в крупном размере», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По данным РЕН ТВ, Лавринович выдал атомную лицензию гендиректору компании «МАТЭК» Владимиру Гинкину. В обмен на это чиновник получил крупную сумму денег. Посредником в передаче взятки выступил сотрудник «МАТЭК» Максим Вакутин. Все трое в настоящее время задержаны.

Ростехнадзор — федеральный орган исполнительной власти. Его основная функция — контроль безопасного ведения работ в сфере атомной энергетики.

До этого сообщалось, что силовики задержали двоих жителей Ставрополья, которые подозреваются в участии в вооруженном нападении на Дагестан летом 1999 года.