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Силовики задержали еще двоих членов банды Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики задержали еще двоих членов банды Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан
Фото: СКР

Силовики задержали двоих жителей Ставрополья, которые подозреваются в участии в вооруженном нападении на Дагестан летом 1999 года. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Задержанными оказались Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев. По версии СК, они были членами банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и в августе 1999 года участвовали в нападении на Дагестан.

— С участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе, — говорится в сообщении ведомства.

Боевики под руководством Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана 7 августа 1999 года. Террористы были вооружены автоматическим орудием, гранатами и взрывчаткой, всего их было не менее тысячи человек. В результате нападения на республику по меньшей мере погибли 33 человека, еще 34 были ранены.

В сентябре силовики задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Они также подозреваются в участии в нападении на Дагестан.

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