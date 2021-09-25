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Правоохранители задержали двух членов банды Басаева

Михаил Алимов

Происшествия
Правоохранители задержали двух членов банды Басаева
Фото: sevbutovo.mos.ru

Силовики задержали двух боевиков, которые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году совершили ряд нападений на поселения в Дагестане. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба СК РФ.

— Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту их деятельности возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».

Отмечается, что с 7 по 24 августа 1999 года они в составе группы не менее 1000 человек подняли вооруженный мятеж с целью нарушения конституционного строя и территориальной целостности РФ. В Ботлихском районе Дагестана атаковали поселения и сражались с регулярными частями российской армии. Из-за их атак погибли 33 человека, а травмы разной степени тяжести получили еще 34.

— Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось о задержании 15 членов террористического сообщества в Свердловской области. Среди задержанных пятеро человек были арестованы, еще десять будут выдворены из России. В настоящее время все экстремисты находятся под стражей. Против пятерых из них возбуждены три уголовных дела.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных три килограмма взрывчатки.

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