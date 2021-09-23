Пятерых членов террористического сообщества арестовали в Екатеринбурге

Фото: glava.rk.gov.ru

Во время трех сентябрьских спецопераций ФСБ задержала 15 членов террористического сообщества в Свердловской области. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Среди задержанных пять человек были арестованы, еще десять будут выдворены из России. В настоящее время все экстремисты находятся под стражей. Против пятерых из них возбуждены три уголовных дела.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных три килограмма взрывчатки.

— Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка трех килограммов которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов, — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

22 сентября ФСБ России пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Екатеринбурге. Отмечается, что группировка состояла из уроженцев Центральной Азии.

Сотрудники спецслужб установили, что организация пропагандировала идеологии международных террористических организаций и склоняла трудовых мигрантов к совершению актов терроризма в России.

15 сентября сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»* в Красноярском крае. Двоих сторонников запрещенной организации задержали. Их деятельность была пресечена в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.

* «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.