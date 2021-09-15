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ФСБ пресекла деятельность террористической организации в Красноярском крае

Анастасия Волоснова

Происшествия
ФСБ пресекла деятельность террористической организации в Красноярском крае
Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»* в Красноярском крае. Об этом рассказали в среду, 15 сентября, в пресс-службе регионального ведомства.

Двоих сторонников запрещенной организации задержали. Их деятельность была пресечена в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Красноярском крае, пишет ТАСС.

6 сентября были задержаны четыре сторонника ИГ**, которые готовили нападения на правоохранителей в Ингушетии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что задержанными оказались граждане РФ. Они установили связь с боевиками ИГ** для координации своей деятельности на территории России. Злоумышленники готовились совершить террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств, в том числе против правоохранителей в Ингушетии.

* «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

** «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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