ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших теракт в Ингушетии

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Задержаны четыре сторонника ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), которые готовили нападения на правоохранителей в Ингушетии. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что задержанными оказались граждане РФ. Они установили связь с боевиками ИГ* для координации своей деятельности на территории России. Злоумышленники готовились совершить террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств, в том числе против правоохранителей в Ингушетии.

В ходе спецоперации у задержанных было изъято оружие, зажигательные и взрывные устройства, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации» и «Несообщение о преступлении», передает РИА Новости.

3 сентября в результате теракта сторонника ИГ* в новозеландском Окленде пострадали шесть человек. Инцидент произошел в одном из супермаркетов. Мужчина с ножом ворвался в магазин и атаковал посетителей. Вскоре полиция его ликвидировала.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.