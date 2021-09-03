Шесть человек пострадали в результате теракта в Новой Зеландии

Фото: youtube.com / Fox News

В новозеландском Окленде произошел теракт, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Окленда 3 сентября во второй половине дня по местному времени. Мужчина с ножом ворвался в магазин и атаковал посетителей. Вскоре полиция его ликвидировала.

— На шестерых невинных людей было совершено нападение, как я понимаю, трое серьезно пострадали, — сказала Ардерн.

Также она рассказала, что нападавший был гражданином Шри-Ланки. Он прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, а спустя пять лет попал под наблюдение властей. Политик назвала произошедшее террористическим актом, добавив, что совершивший его мужчина придерживался идеологии ИГ*, передает РИА Новости.

В Сети появились кадры из супермаркета, в котором произошел теракт. На них слышны крики и выстрелы.

Видео: Telegram / РИА Новости

30 августа террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула. Всего боевики выпустили шесть ракет. Американские системы противовоздушной обороны перехватили часть ракет, которые были запущены по аэропорту. Данные о потерях среди военнослужащих не поступали.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.