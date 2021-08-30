ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула 30 августа

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Террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Всего боевики выпустили шесть ракет, отмечается на сайте агентства.

30 августа сообщалось, что американские системы противовоздушной обороны перехватили часть ракет, которые были запущены по аэропорту в Кабуле. Данные о потерях среди военнослужащих не поступали.

29 августа в районе аэропорта произошел мощный взрыв. Причиной стал ракетный удар в один из домов неподалеку, который нанесли военные США. Целью атаки был террорист, который планировал новый теракт в аэропорту Кабула.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»** заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

** «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.