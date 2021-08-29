Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе аэропорта. Видео
В районе аэропорта столицы Афганистана произошел мощный взрыв. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полицейском управлении Кабула.
По словам собеседника агентства, причиной взрыва стал ракетный удар в один из домов недалеко от аэропорта.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как от дома исходят клубы черного дыма.
Vidéo, explosion in Kabul. pic.twitter.com/hi7yfgkiGP— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021
Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет, передает агентство.
В воскресенье, 29 августа, американское посольство в Кабуле рекомендовало гражданам избегать посещений района аэропорта из-за «достоверных данных об определенной угрозе».
До этого сообщалось, что военные США видят в ближайшие 24–36 часов высокую угрозу нового нападения террористов на аэропорт Кабула. Военным приказано обеспечить безопасность личного состава. Отмечается, что у них для этого есть все необходимые силы и средства.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.