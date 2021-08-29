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Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе аэропорта. Видео

Илья Ашуров

В мире
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе аэропорта. Видео
Ситуация у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

В районе аэропорта столицы Афганистана произошел мощный взрыв. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полицейском управлении Кабула.

По словам собеседника агентства, причиной взрыва стал ракетный удар в один из домов недалеко от аэропорта.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как от дома исходят клубы черного дыма.

Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет, передает агентство.

В воскресенье, 29 августа, американское посольство в Кабуле рекомендовало гражданам избегать посещений района аэропорта из-за «достоверных данных об определенной угрозе».

До этого сообщалось, что военные США видят в ближайшие 24–36 часов высокую угрозу нового нападения террористов на аэропорт Кабула. Военным приказано обеспечить безопасность личного состава. Отмечается, что у них для этого есть все необходимые силы и средства.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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