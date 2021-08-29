Американское посольство в Кабуле рекомендовало гражданам избегать район аэропорта

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Гражданам США рекомендуется не приближаться к аэропорту Кабула. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской дипмиссии в городе. В прошлый раз такие же рекомендации были опубликованы перед взрывом в аэропорту.

— На фоне достоверных данных об определенной угрозе все граждане США вблизи аэропорта Кабула <...> должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию, — говорится в сообщении.

Ведомство также просит не подходить к воротам аэропорта и воздержаться от поездок в него.

До этого сообщалось, что военные США видят в ближайшие 24-36 часов высокую угрозу нового нападения террористов на аэропорт Кабула. Военным приказано обеспечить безопасность личного состава. Отмечается, что у них для этого есть все необходимые силы и средства.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.