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Байден ожидает, что на Кабул еще раз нападут в течение суток

Михаил Алимов

Политика
Байден ожидает, что на Кабул еще раз нападут в течение суток
Фото: whitehouse

Военные США видят в ближайшие 24-36 часов высокую угрозу нового нападения террористов на аэропорт Кабула. Об этом в субботу, 28 августа, заявил американский президент Джо Байден.

— Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов, — передает его слова пресс-служба Белого дома.

Военным приказано обеспечить безопасность личного состава. Отмечается, что у них для этого есть все необходимые силы и средства.

— Они заверили меня, что это так. Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие, — утверждает Байден.

Он добавил, что обсуждает с советниками вопрос вывоза людей из Афганистана и после установленного на 31 августа срока.

Кроме того, президент США заявил, что помимо удара по группировке «Исламское государство – Вилаят Хорасан»*, военные будут преследовать виновных в гибели 13 солдат при взрыве в аэропорту Кабула, передает РИА Новости.

В этот же день представитель Пентагона сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ*.

До этого сообщалось, что американские военные провели спецоперацию против боевика террористической организации, являющейся ответвлением ИГ*. Удар был нанесен при помощи беспилотника в провинции Нангархар.

26 августа сообщалось, что ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту Кабула. Всего в результате взрывов погибли почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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