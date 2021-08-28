США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ*
Вооруженные силы США нанесли удар по Афганистану, в результате чего ликвидированы два боевика ИГ*. Об этом сообщил представитель Пентагона.
Отмечается, что еще один боевик получил ранения, потерь среди гражданских лиц нет.
К настоящему моменту США эвакуировали из Афганистана 5,4 тысячи своих граждан, пишет ТАСС.
Америка намерена завершить военную операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, уточнили в Пентагоне. Там отметили, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Кабуле.
Ранее сообщалось, что американские военные провели спецоперацию против боевика террористической организации, являющейся ответвлением ИГ*. Удар был нанесен при помощи беспилотника в провинции Нангархар.
26 августа сообщалось, что ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту Кабула. Всего в результате взрывов погибли почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.