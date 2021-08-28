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США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ*

Анастасия Колоскова

В мире
США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ*
Фото: EPA / ТАСС

Вооруженные силы США нанесли удар по Афганистану, в результате чего ликвидированы два боевика ИГ*. Об этом сообщил представитель Пентагона.

Отмечается, что еще один боевик получил ранения, потерь среди гражданских лиц нет.

К настоящему моменту США эвакуировали из Афганистана 5,4 тысячи своих граждан, пишет ТАСС.

Америка намерена завершить военную операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, уточнили в Пентагоне. Там отметили, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Кабуле.

Ранее сообщалось, что американские военные провели спецоперацию против боевика террористической организации, являющейся ответвлением ИГ*. Удар был нанесен при помощи беспилотника в провинции Нангархар.

26 августа сообщалось, что ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту Кабула. Всего в результате взрывов погибли почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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