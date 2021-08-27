Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до «почти 200» человек

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Число погибших афганцев при взрыве у аэропорта Кабула в Афганистане увеличилось до «почти 200» человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в минздраве страны.

— Одна из больниц, клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших, — пишет WSJ.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о первом взрыве у аэропорта в Кабуле в четверг, 26 августа. Как отмечала газета Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта. Британская газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.

Министерство обороны Турции позже сообщило о втором взрыве у аэропорта в афганской столице. О происшествии также предупредил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.

Ответственность за первые два происшествия на себя взяли представители ИГИЛ*. Согласно данным МИД РФ, граждан России не было среди тех, кто находился в аэропорту Кабула на момент взрывов.

Спустя пару часов после первых двух взрывов турецкий телеканал TRT сообщил о третьем теракте в Афганистане. Позднее появилась информация еще о нескольких взрывах.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»** заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.