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Стало известно о причастности ИГИЛ* к взрыву у аэропорта в Кабуле

Полина Долганова

Происшествия
Стало известно о причастности ИГИЛ* к взрыву у аэропорта в Кабуле
Фото: unsplash

Взрывы рядом с аэропортом Кабула устроил сторонник ИГИЛ*. Об этом в четверг, 26 августа, пишет агентство Reuters, которому информацию подтвердил представитель американских властей.

Министерство обороны Турции ранее сообщило о втором взрыве у аэропорта в афганской столице. О происшествии также предупредил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.

По данным афганского телевидения, в обоих инцидентах погибли около 10 человек.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о первом взрыве у аэропорта в Кабуле. По данным местного телевидения, в нем пострадали как минимум 15 человек. Как отмечала газета Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

Британская газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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