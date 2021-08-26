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Стало известно число пострадавших в результате взрыва у аэропорта Кабула

Полина Долганова

Происшествия
Стало известно число пострадавших в результате взрыва у аэропорта Кабула
Фото: unsplash

Как минимум 15 человек пострадали в результате взрыва у аэропорта Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает местное телевидение со ссылкой на источник.

Как отмечает газета Wall Street Journal, взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

До этого британская газета Independent сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан, передает РИА Новости.

О том, что взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле, ранее сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Телеканал CNN сообщал, что в результате случившегося пострадали несколько афганцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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