Взрыв произошел у ворот аэропорта Кабула

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Взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле — столице Афганистана. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Мы можем подтвердить факт взрыва возле аэропорта Кабула. В настоящее время о жертвах неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем, — написал он на своей странице в Twitter.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

По данным телеканала CNN, в результате случившегося пострадали несколько афганцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.