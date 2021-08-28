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США провели спецоперацию против боевика ИГ* в Афганистане

Иван Юминов

В мире
США провели спецоперацию против боевика ИГ* в Афганистане
Фото: unsplash

Американские военные провели спецоперацию против боевика террористической организации «Исламское государство в Хорасане»*, являющейся ответвлением ИГ*. Об этом заявил представитель Центрального командования армии США Уильям Урбан.

— Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора (нападений — прим. «ВМ») «ИГ в Хорасане»*. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель, — рассказал военный.

Удар был нанесен при помощи беспилотника в провинции Нангархар, приводит слова Урбана CNN.

26 августа сообщалось, что ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту Кабула. Всего в результате взрывов погибли почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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