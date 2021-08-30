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Системы ПВО США перехватили ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула

Анастасия Волоснова

В мире
Системы ПВО США перехватили ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула
Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) у въезда в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили часть ракет, которые были запущены по территории аэропорта в Кабуле. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.

Всего по территории аэропорта было запущено не менее пяти ракет. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время данные о потерях среди и американских военнослужащих не поступали.

В воскресенье, 29 августа, в районе аэропорта Кабула произошел мощный взрыв. Причиной взрыва стал ракетный удар в один из домов недалеко от аэропорта. Ракетный удар по дому в столице Афганистана нанесли военные США. Целью атаки был террорист, который планировал новый теракт в аэропорту Кабула.

Незадолго до взрыва американское посольство в Кабуле рекомендовало гражданам избегать посещений района аэропорта из-за «достоверных данных об определенной угрозе».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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