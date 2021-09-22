ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки в Екатеринбурге

Федеральная служба Безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Екатеринбурге. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили на сайте ФСБ РФ.
Отмечается, что группировка состояла из уроженцев Центральной Азии.
Сотрудники спецслужб установили, что организация пропагандировала идеологии международных террористических организаций и склоняла трудовых мигрантов к совершению актов терроризма в России.
В результате спецопераций ФСБ все участники ячейки были задержаны.
Вещи, изъятые у них в ходе обысков, доказали их связь с главарями террористических структур на Ближнем Востоке, подытожили на сайте службы.
15 сентября сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»* в Красноярском крае. Двоих сторонников запрещенной организации задержали. Их деятельность была пресечена в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.
* «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.