ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки в Екатеринбурге

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Федеральная служба Безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Екатеринбурге. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили на сайте ФСБ РФ.

Отмечается, что группировка состояла из уроженцев Центральной Азии.

Сотрудники спецслужб установили, что организация пропагандировала идеологии международных террористических организаций и склоняла трудовых мигрантов к совершению актов терроризма в России.

В результате спецопераций ФСБ все участники ячейки были задержаны.

Вещи, изъятые у них в ходе обысков, доказали их связь с главарями террористических структур на Ближнем Востоке, подытожили на сайте службы.

15 сентября сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»* в Красноярском крае. Двоих сторонников запрещенной организации задержали. Их деятельность была пресечена в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.

* «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.