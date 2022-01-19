Названа причина задержания замглавы Минтранса Токарева

Фото: Министерство транспорта России

Заместителя главы министерства транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Об этом в среду, 19 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Токарев является подозреваемым.

Ранее стало известно, что чиновника доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО сотрудники ФСБ и полиции. С ним проводятся следственные действия.

До этого СК раскрыл подробности задержания главврача больницы СИЗО «Матросская тишина». Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий. По данным СК, в период с 2020 по 2021 год начальник филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России получал деньги от следственно-арестованных и осужденных. За это он организовывал медицинские освидетельствования, якобы подтверждавшие у них тяжелые заболевания.

Эти фальсифицированные заключения служили основанием для того, чтобы арестованных освобождали от наказания и содержания под стражей. На данный момент известно о восьми лицах, освобожденных подобным образом.