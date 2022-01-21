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Ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева составил полмиллиарда рублей

Юлия Курганова

Происшествия
Ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева составил полмиллиарда рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют заместителю главы Министерства транспорта России Владимиру Токареву и соучастникам, оценили в полмиллиарда рублей. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, источник в правоохранительных органах.

— Ущерб — 500 миллионов рублей, даже больше, — рассказал собеседник РИА Новости.

В среду, 19 января, в доме и на рабочем месте Токарева были проведены обыски. Обыск также прошел у другого фигуранта дела. Токарева задержали и заключили в ИВС.

О задержании замглавы Минтранса стало известно 19 января. Позднее в СМИ появилась информация, что Токарев проходит подозреваемым по уголовному делу.

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