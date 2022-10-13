Эксперт рассказал, на что должны обратить внимание подростки при трудоустройстве

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На рынке труда есть немало вакансий, на которые может устроиться подросток. Об этом сообщил основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.

— Если договора нет, то это рано или поздно окажется мошенничеством. Будет какой-то «кидок» с зарплатой, какой-то обман. Поэтому обязательно должно быть трудовое соглашение, где прописаны права и обязанности сторон, — подчеркнул Захаров в комментарии «Радио 1».

По его словам, чаще всего подростки выбирают вакансии с частичной занятостью. При этом, какой бы ни была работа, нужно подумать о заключении трудового договора.

Формат может быть самым разным — от работы курьером до модерации сайтов. Ранее Захаров сообщил, что в настоящее время российские компании продолжают активно набирать сотрудников на все направления.

Так, в России сформирован огромный рынок труда, а также представлено большое число вакансий по разным направлениям, передает RT.

Один из популярных сервисов Центра занятости населения «Моя работа» — открытые отборы. С начала 2022 года уже более 12 тысяч горожан приняли участие в мероприятиях и прошли собеседования в крупнейшие российские компании.