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Рекордное количество сов спасли от уличных фотографов в Замоскворечье

Евгений Белоусов
Город
Рекордное количество сов спасли от уличных фотографов в Замоскворечье
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

В районе Замоскворечье специалистам удалось спасти рекордное количество сов — 25. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Помните: фотосъемка, да еще и в центре мегаполиса, физически и психологически травмирует диких животных. Даже если на первый взгляд зверь выглядит здоровым, скорее всего, это не так, — говорится в сообщении.

Так, специалисты изъяли у уличных фотографов трех обыкновенных сипух. В естественных условиях на территории России эти птицы встречаются только в Калининградской области и в Республике Крым, где они внесены в региональные Красные книги.

Спасенных от фотографов пернатых уже передали в Центр реабилитации диких животных. Там птицам окажут всю необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.

При этом ни одна из спасенных сов не попала в Центр реабилитации здоровой, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сотрудники Дмитровской городской прокуратуры Подмосковья передали львенка столичному Центру реабилитации диких животных. Сейчас он осваивается в вольере и проходит карантинные мероприятия.

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