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В Москве снизилось число смертельных аварий с участием такси

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве снизилось число смертельных аварий с участием такси
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в четверг, 13 октября.

ГИБДД подсчитала статистику ДТП за прошедшие девять месяцев 2022 года. По информации ведомства, столичные такси в целом стали попадать в аварии реже на пять процентов по сравнению с аналогичным отрезком 2021 года. А количество смертей в таких ДТП сократилось на 67 процентов.

Ранее пресс-служба ведомства отчитывалась о других результатах подсчета статистики. 11 октября стало известно, что число погибших на дорогах столицы сократилось на девять процентов.

Такси Статистика ГИБДД Москва Смерть
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