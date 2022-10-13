Священники РПЦ ежедневно дежурят в пунктах мобилизации в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Священники Русской православной церкви (РПЦ) ежедневно дежурят в пунктах мобилизации в Москве. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев.

— Человек в центре может исповедоваться перед мобилизацией, чтобы грехи не омрачали его жизнь. Также священники в мобилизационных центрах утешают и поддерживают родственников мобилизованных, — заявил он.

По словам протоиерея, батюшки дежурят в пунктах ежедневно и без выходных. Они снабжены всем необходимым: молитвословами, иконками и прочими религиозными атрибутами.

В каждом пункте мобилизации для них отведено специальное место. Священники также могут крестить призванных в рамках мобилизации граждан, на это у них есть особое благословение, передает агентство городских новостей «Москва».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».