Собянин назначил Косачеву главой управы Молжаниновского района

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгению Косачеву главой управы Молжаниновского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 13 октября.

— Назначить Евгению Александровну Косачеву на должность главы управы Молжаниновского района города Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с Косачевой заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами Москвы.

3 октября сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Как уточняется, чиновник был уволен по собственной инициативе.

7 октября Собянин освободил Александра Гребенкина от должности заместителя префекта Северного административного округа. Подчеркивается, что Гребенкин оставил должность по собственному желанию.