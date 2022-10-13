Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин назначил Косачеву главой управы Молжаниновского района

Евгений Белоусов
Город
Собянин назначил Косачеву главой управы Молжаниновского района
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгению Косачеву главой управы Молжаниновского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 13 октября.

— Назначить Евгению Александровну Косачеву на должность главы управы Молжаниновского района города Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с Косачевой заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами Москвы.

3 октября сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Как уточняется, чиновник был уволен по собственной инициативе.

7 октября Собянин освободил Александра Гребенкина от должности заместителя префекта Северного административного округа. Подчеркивается, что Гребенкин оставил должность по собственному желанию.

Сергей Собянин Назначения Молжаниновский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте