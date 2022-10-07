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Собянин освободил Гребенкина от должности заместителя префекта САО

Георгий Соланович
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Собянин освободил Гребенкина от должности заместителя префекта САО
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Гребенкина от должности заместителя префекта Северного административного округа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в пятницу, 7 октября.

— Освободить Александра Александровича Гребенкина от замещаемой должности заместителя префекта Северного административного округа Москвы и уволить с государственной гражданской службы, — говорится в документе.

Данный пост Гребенкин занимал с декабря 2021 года. Он оставил должность по собственному желанию, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

22 сентября Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа. Ее служебный контракт рассчитан на пять лет.

11 августа Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву. Договор с ней заключен на срок полномочий мэра.

Она также освобождена от должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города.

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