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Собянин назначил Андрейчикову на пост заместителя префекта ЮВАО

Георгий Соланович
Город
Собянин назначил Андрейчикову на пост заместителя префекта ЮВАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа (ЮВАО).

— Назначить Андрейчикову Ирину Николаевну на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, — говорится в документе.

Длительность контракта Андрейчиковой не должна превышать срок полномочий главы города, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

11 августа Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

Служебный договор заключен на срок полномочий мэра. Она также освобождена от должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города.

Ранее должность руководителя департамента занимал Кирилл Пуртов. Его назначили на должность первого заместителя руководителя Департамента городского имущества Москвы.

Сергей Собянин Назначения Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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