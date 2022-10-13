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Авария произошла в Добрынинском тоннеле в центре столицы

Степан Жирнов
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Авария произошла в Добрынинском тоннеле в центре столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Добрынинский тоннель Карта всех событий

В центре Москвы в тоннеле столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 13 октября.

ДТП произошло в Добрынинском тоннеле на внешней стороне Садового кольца.

Движение на участке затруднено и осуществляется по одной полосе из трех, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.

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