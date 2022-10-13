Появились подробности ДТП в Подмосковье, в котором погибли четверо подростков

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Россия, Московская область, Дмитров, улица Бирлово Поле Карта всех событий

Появились подробности ДТП в Дмитрове, в котором погибли четверо подростков. Машина, которую вел несовершеннолетний, принадлежала его родителю. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры в четверг, 13 октября.

По данным ведомства, за рулем автомобиля Peugeot находился 15-летний подросток. Машина принадлежала его матери.

В результате столкновения с полуприцепом КамАЗ мальчик и трое его сверстников, находившихся в салоне, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Для выяснения прочих обстоятельств трагедии на место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Александр Благородов и Дмитровский городской прокурор Андрей Пашков.

В прокуратуре подчеркнули, что уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», находится на контроле городского отделения ведомства.

Еще одно ДТП произошло в среду, 12 октября, на юге столицы. В результате столкновения трех автомобилей на МКАД одна из машин перевернулась.