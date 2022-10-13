Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Автобус насмерть сбил ребенка на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД в четверг, 13 октября.

Трагедия произошла на Литовском бульваре в районе дома № 22. По данным ГИБДД, рейсовый автобус при повороте сбил ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Еще одна авария произошла ночью 12 октября в Подмосковье. Легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего загорелся. В аварии погибли четыре подростка.