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Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» и разрушать газотранспортную систему

Георгий Соланович
В мире
Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» и разрушать газотранспортную систему
Фото: Администрация президента РФ

Россия не имеет обыкновения «стрелять себе в ногу», разрушая собственную газотранспортную систему. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 13 октября.

— Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу, — сказал чиновник.

Данное заявление прозвучало в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует обстрелять собственную газотранспортную систему и после обвинить в этом Украины.

По мнению Зеленского, Россия таким образом якобы выведет из строя ГТС Украины, перекрыв поставки газа в ЕС, и после заставит альянс ввести в строй «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» можно перенести в регион Черного моря и Турции.

При этом поврежденные нитки «Северных потоков», по словам президента, можно отремонтировать. Однако это будет иметь смысл лишь в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

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