Собянин: Подготовка к открытию движения по всей длине БКЛ метро вступила в завершающую стадию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подходит к концу. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Возведение метро — это гигантский труд. Но не менее сложные и масштабные работы нужны для эксплуатации подвижного состава. Для этого мы строим и обновляем электродепо. Сегодня в московском метро их уже больше 20, половина — новые или реконструированные, — сказал глава города.

Всего на БКЛ будут работать сразу три депо, в том числе строящееся «Аминьевское». Оно станет одним из крупнейших в Москве и создаст порядка тысячи новых рабочих мест.

Мэр подчеркнул, что именно своевременный запуск электродепо позволит в полном объеме открыть БКЛ. Все основные строительные работы на линии будут завершены уже в этом году, а запуск БКЛ намечен на начало 2023 года, написал Собянин в Telegram-канале.

Благодаря строительству электродепо «Аминьевское» появятся до 750 новых рабочих мест, современная мойка, через которую смогут проходить не менее 16 составов в сутки, а также впервые в корпусе для стоянки поездов откроется пять площадок для обслуживания кондиционеров.

До этого завершился монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ. На стене платформенного участка полностью смонтировали композицию «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра и другие панно.