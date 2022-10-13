Двоих мужчин осудили за незаконную вырубку леса в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по столичному региону в четверг, 13 октября.
По данным ведомства, в течение 2021 года подсудимый Д. Ивлиев, который на тот момент являлся комендантом полигона АО «ЛИИ им. М. М. Громова», совместно со своим родственником Д. Зязиным вырубил более тысячи сосен в городском округе Луховицы, не имея на это порубочных билетов.
Замаскировали хищение древесины злоумышленники под очищение леса после пожара. В дальнейшем мужчины планировали все продать.
Преступный план был раскрыт, а злоумышленники задержаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Кража».
Луховицкий районный суд признал подсудимых виновными и приговорил их на год и восемь месяцев и полтора года колонии соответственно, а также к возмещению ущерба в размере 34,5 миллиона рублей.
Обвиняемые признали вину, приговор вступил в законную силу.
Еще одна кража произошла в Подмосковье. Мужчина украл из колодцев телефонной канализации почти километр кабеля.