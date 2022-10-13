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Мосжилинспекция обязала жителя Фили-Давыдкова исправить ошибки самовольной перепланировки

Георгий Соланович
Город
Мосжилинспекция обязала жителя Фили-Давыдкова исправить ошибки самовольной перепланировки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Житель района Фили-Давыдково по требованию Мосжилинспекции исправил ошибки самовольной перепланировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 13 октября.

— При осмотре помещений жилищные инспекторы зафиксировали незаконную перепланировку с выполнением недопустимых работ. В частности, собственник самовольно объединил лоджию с кухней и жилой комнатой, — говорится в сообщении.

Помимо этого, он демонтировал на газифицированной кухне дверь, объединив помещение с жилой зоной. В ведомстве пояснили, что такие переустройства недопустимы.

Мосжилинспекция привлекла собственника квартиры к административной ответственности и обязала привести помещение в проектное состояние. В настоящее время предписание исполнено.

До этого москвичам рассказали, какие перепланировки разрешены в квартирах. Так, в Мосжилинспекции отметили, что чаще всего горожане обращаются в надзорный орган для согласования переустановки сантехники, изменения границ санузлов, установки встроенного шкафа и демонтажа или установки несущей перегородки.

Москва Мосжилинспекция Район Фили-Давыдково
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