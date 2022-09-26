Москвичам рассказали, какие перепланировки разрешены в квартирах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чаще всего жители Москвы обращаются в Мосжилинспекцию для согласования переустановки сантехники, изменения границ санузлов, установки встроенного шкафа и демонтажа или установки несущей перегородки. О других разрешенных перепланировках квартир рассказал специалист инспекции.

По его словам, перепланировкой считается, например, создание совмещенного санузла вместо раздельного. В этом случае все изменения необходимо узаконить. При этом ни разработка проекта, ни его дальнейшее согласование не требуются, если владельцы квартиры перемещают объекты в пределах помещений, в которых они изначально были установлены.

Однако в том случае, если жильцы намерены установить проем в несущей стене, изменить площадь кухни, ванной или санузла, то им придется предоставить проектную документацию. Кроме того, разрешение требуется при любых работах, изменяющих архитектурный облик дома.

Информацию о том, какие стены в квартире являются несущими, можно получить в управляющей компании, передает «Мослента».

В начале августа Мосжилинспекция помогла москвичу узаконить перепланировку в квартире.