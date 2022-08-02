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Мосжилинспекция помогла москвичу узаконить перепланировку в квартире

Георгий Соланович
Город
Мосжилинспекция помогла москвичу узаконить перепланировку в квартире
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Мнёвники, 5 Карта всех событий

Сотрудники Мосжилинспекции помогли жителю столичного района Хорошево-Мневники узаконить перепланировку в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

— Житель дома № 5 на улице Мневники решил узаконить перепланировку и обратился в Мосжилинспекцию за оформлением акта на ранее выполненную без согласования перепланировку помещения в многоквартирном доме. При рассмотрении обращения жилищные инспекторы установили, что хозяин квартиры помимо заявленных работ также самовольно объединил ванную комнату с туалетом, — говорится в сообщении.

Сотрудники инспекции проконсультировали заявителя о порядке действий, после чего он оформил заключение о допустимости выполненных работ и повторно обратился за услугой. Мосжилинспекция, в свою очередь, приняла решение об оформлении акта.

До этого инспекция помогла жителю района Богородское восстановить качество коммунальной услуги. Так, мужчина, проживающий по адресу 3-я Богатырская улица, дом 3, пожаловался на предоставление ему некачественной коммунальной услуги. По его словам, три месяца он был лишен холодной воды, а из обоих кранов текла только горячая вода.

Москва ЖКХ Мосжилинспекция
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