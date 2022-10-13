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Эндокринолог Фадеев объяснил, как определить наличие болезней по лицу

Дарья Сорокина
Общество
Эндокринолог Фадеев объяснил, как определить наличие болезней по лицу
Фото: Pexels

Член — корреспондент РАН, врач-эндокринолог Валентин Фадеев заявил, что иногда наличие недугов можно обнаружить после анализа лица.

— Я пытаюсь приучить своих студентов анализировать внешность людей при любой возможности, даже в метро. Я отношу себя к врачам старой формации, и, если ко мне приходит пациент в маске, я всегда прошу ее снять, поскольку не могу работать, не видя лица пациента, — сказал специалист.

Так, заболевания щитовидной железы сопровождаются пучеглазием и характерной мимикой: морганием, а также движением глаз. Помимо этого, многолетний опыт работы позволяет эксперту определить тяжелый гипотиреоз.

Для болезни характерны такие внешние признаки, как изменения кожи, мимики, цвета лица, роста волос, а также блеск и выражение глаз, сообщает «Газета.ру». Иногда по внешности пациента с диабетом можно определить, что он получает инсулин, заключил Фадеев.

Врач-дерматолог Екатерина Анчикова объяснила, к чему может привести выдавливание прыщей вокруг носа и губ. Так, на лице есть так называемый треугольник смерти, прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом.

Специалист рекомендовала использовать от угревой сыпи зубную пасту как подсушивающее средство, когда под рукой ничего другого нет.

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