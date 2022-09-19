Дерматолог объяснила опасность выдавливания прыщей в области «треугольника смерти»

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Врач-дерматолог Екатерина Анчикова объяснила, к чему может привести выдавливание прыщей вокруг носа и губ.

— Есть на лице так называемый треугольник смерти, прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. И в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис, — пояснила она.

Специалист рекомендовала использовать от угревой сыпи зубную пасту как подсушивающее средство, когда под рукой ничего другого нет. При этом не стоит злоупотреблять спиртосодержащими напитками, которые являются хорошими антисептиками, так как они обезвоживают кожу, что приводит к еще большему количеству прыщей, пишет News.ru.

В осенний период важно не забывать заботиться о коже лица. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая в разговоре с «Вечерней Москвой» дала три совета по уходу за кожей осенью. По словам специалиста, осенью нет ограничений на использование средств с такими активными компонентами, как кислоты. В этот период можно применять средства на основе ретинола (витамина А).