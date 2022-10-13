Наркокурьеры пытались провезти мефедрон в сабвуфере автомобиля

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

Сотрудники полиции изъяли мефедрон, который наркокурьеры пытались спрятать в сабвуфере автомобиля в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ регионального отделения МВД России в четверг, 13 октября.

Злоумышленников остановили в Гагаринском районе под предлогом проверки документов, после чего подозреваемые были задержаны оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе обыска автомобиля в багажнике сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, с виду напоминавший элемент аудиосистемы — сабвуфер. Из него полицейские извлекли 44 пластиковых пакета с мефедроном, общая масса которого превысила один килограмм.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

Задержанные сообщили, что являются наркокурьерами одного из теневых интернет-магазинов по продаже наркотиков и осуществляют доставку оптовых партий в разные регионы страны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фигуранты заключены под стражу.

Еще одного наркокурьера раскрыли в Подмосковье. Под капотом машины задержанного полицейские обнаружили 10 килограммов запрещенных веществ.